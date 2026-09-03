شوبير يدافع عن ناصر منسي: «بقينا بنحاسب الناس على النفَس»

علّق الإعلامي أحمد شوبير على موقف ناصر منسي، مهاجم الزمالك، بعد اعتذاره للجماهير بسبب عدم احتفاله مع زملائه عقب الفوز على منتخب السويس.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: «ناصر منسي قدم اعتذار لجمهور الزمالك إنه ما احتفلش مع زملائه ولا الجماهير بعد الفوز على السويس بتروجيت، قال لهم إنه ما قصدش أي شيء يعني، وحتى لو ما احتفلش! الحقيقة إحنا بقينا صعبين أوي، إحنا بقينا بنحاسب الناس على النفس».

وأضاف: «ناصر نزل ومكنش كويس، زعلان إنه 3 ماتشات بيشارك مجبش أهداف، زعلان من إن الجماهير مش مبسوطة منه، زعلان على نفسه، لكن لا قل أدبه ولا شوح ولا أي حاجة، عادي كلنا بنزعل من حاجات».

وتابع: «لكن موضوع إنك تبقى طول الوقت رقيب على الناس، شوف وشه مكشر، شوف طالع زعلان إزاي، أيوه يا سيدي هو طالع زعلان، عايز يجيب هدف عايز يكمل في الملعب، مش شايف إن ناصر عمل أي حاجة تستاهل كل ده».