عن عمر ناهز 92 عاماً .. وفاة أيقونة حركة تحرير المرأة في أمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوفاة جلوريا ستينم، أيقونة حركة تحرير المرأة، عن عمر ناهز 92 عاماً.

وُلدت جلوريا ستينم الناشطة والصحفية -التي عُرفت بآرائها الصريحة والجريئة- في 25 مارس 1934 بمدينة توليدو في ولاية أوهايو.

درست جلوريا ستينم العلوم السياسية في كلية "سميث" بولاية ماساتشوستس، وتخرجت بمرتبة الشرف العالية عام 1956.

وبعد ذلك، أمضت عامين في الهند للدراسة وإجراء الأبحاث بفضل منحة "تشيستر بولز" وهي التجربة التي ألهمت لاحقاً نشاطها الميداني والشعبي.

كما ساهمت عام 1968 في تأسيس مجلة "نيويورك" (New York magazine)، وعملت محررةً وكاتبةً في الشؤون السياسية، حيث ركزت بشكل كبير على حركة تحرير المرأة، حسبما أفاد المتحف الوطني لتاريخ المرأة. كما ساهمت أيضاً في تأسيس المجلة النسوية .

وفي عام 1971، كانت من بين مؤسسي “التجمع السياسي الوطني للمرأة”، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل عضوة الكونجرس شيرلي تشيشولم.

وأُصيبت جلوريا ستينم بسرطان الثدي عام 1986، لكنها تغلبت على المرض بعد خضوعها لعملية جراحية وعلاج إشعاعي.

كما توفي زوجها، رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الحيوان ديفيد تشارلز هوارد بيل، عام 2003.