تراجع مخزونات النفط والبنزين في أمريكا مقابل زيادة في المشتقات

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل إلى 424.5 مليون برميل، وفق بيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.1 مليون برميل.

وفي مركز التسليم بولاية أوكلاهوما، ارتفعت المخزونات بمقدار 80 ألف برميل، فيما زاد استهلاك المصافي من الخام 103 آلاف برميل يومياً، وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل إلى 205.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 مليون برميل، خلافاً للتوقعات التي رجحت انخفاضها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضاً تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.