7 أسباب لخصم رصيد عداد الكهرباء .. هل تفعلها؟

مع تفاقم أزمة العدادات الكودية ومشكلة سحب رصيد عداد الكهرباء عند الشحن، يبحث الكثير من المواطنين عن أسباب خصم رصيد الشحن في العداد وهو الأمر الذي يتكرر عدة مرات شهرياً، فهناك عدة أسباب وراء خصم رصيد عداد الكهرباء أبو كارت، يجب أن تكون على علم بها، خاصة أصحاب العداد الكودي مع تطبيق نظام شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.

اسباب سحب رصيد الكهرباء

1- أقساط أو مديونية

وجود أقساط أو مديونية متراكمة على العداد، خاصة في بعض العدادات الكودية أو العدادات التي تم تحويلها من نظام الممارسة إلى مسبق الدفع، حيث يقوم العداد بخصم نسبة محددة بشكل تلقائي حتى سداد كامل المديونية.

2-فرق شرائح

بعض العدادات تقوم أيضًا بخصم قيمة فرق الشرائح أو الاستهلاك المؤجل، حال تجاوز المشترك شريحة معينة خلال الشهر، ويتم تسوية القيمة عند أول عملية شحن جديدة.

3-رسوم خدمة العملاء

تُخصم تلقائياً مع بداية كل شهر جديد بناءً على شريحة الاستهلاك التي بلغها المشترك في الشهر السابق وتتراوح قيمتها تصاعدياً بحسب الشريحة.



4- سلفة على العداد

استرداد قيمة الكهرباء التي استهلكها المشترك أثناء نفاذ الرصيد ودخول العداد في نظام الطوارئ أو السلفة.

5- التاريخ

عدم ضبط تاريخ العداد؛ لأن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك

6- استهلاك متراكم

قد يتم خصم رصيد العداد نتيجة تراكمات الاستهلاك حيث تقوم شركات الكهرباء بتوزيع وجدولة هذه التراكمات حسب متوسط استهلاك صاحب العداد، وذلك على أقساط شهرية يتم خصمها بمجرد الشحن للعداد مسبق الدفع.

7-رسوم العداد المغلق

حال كون الشقة مغلقة؛ يقوم العداد في نهاية كل شهر بخصم الاستهلاك المغلق، وهو خصم تلقائي عندما تكون قراءة العداد صفر في حالة عدم الاستهلاك، وتكون قيمة الخصم 9 جنيهات عن كل شهر.

ازاي اعرف العداد كودي ولا شرايح ؟

يتزايد البحث عن هذا السؤال لمعرفة العداد الكودي أم المحاسبة بنظام شرائح الكهرباء، و يمكنك معرفة ما إذا كان عداد الكهرباء الخاص بك كودياً أم يعمل بنظام الشرائح من خلال شاشة العداد الذكي أو إيصال الشحن.

الطريقة الأولى من العداد

اضغط على الزر الموجود بالعداد لتتصفح الشاشات حتى تصل إلى صفحة معرفة الشريحة الحالية (غالباً ما تكون صفحة رقم 12 أو حسب نوع العداد).

إذا ظهرت بيانات الشريحة وسعرها (مثل الشريحة الأولى المدعمة)، فالعداد قانوني وعادي يعمل بنظام الشرائح.

إذا لم تظهر بيانات الشريحة أو ظهر سعر موحد وثابت للكيلووات من أول كيلومتر دون إظهار تفاصيل الشرائح، فالعداد كودي.

الطريقة الثانية من وصل الشحن

انظر إلى إيصال أو كارت الشحن الخاص بالعداد

إذا كان الإيصال أو الحساب مسجلاً باسمك الحقيقي، فهو عداد قانوني رسمي

إذا كان الإيصال مسجلاً برقم أو كود تعريفي فقط بدون اسم صاحب الشقة أو العقار، فهو عداد كودي.



تكاليف خدمة العملاء

يتم خصم رسوم مقابل خدمة العملاء من الرصيد المتاح لدى العداد مسبق الدفع. وذلك كالتالي:

خصم جنيه واحد.. عندما يكون العداد في الشريحة الأولى التي تبدأ من استهلاك صفر وحتى استهلاك 50 كيلو وات.

عندما يكون العداد في الشريحة الأولى التي تبدأ من استهلاك صفر وحتى استهلاك 50 كيلو وات. خصم 2 جنيه.. في الشريحة الثانية التي تبدأ من استهلاك 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات.

في الشريحة الثانية التي تبدأ من استهلاك 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات. خصم 6 جنيهات.. في الشريحة الثالثة التي تبدأ من استهلاك 101 كيلو وات حتى 200 كيلو وات.

في الشريحة الثالثة التي تبدأ من استهلاك 101 كيلو وات حتى 200 كيلو وات. خصم 11 جنيهًا.. في الشريحة الرابعة التي تبدأ من استهلاك 201 كيلو وات إلى 350 كيلو وات.

في الشريحة الرابعة التي تبدأ من استهلاك 201 كيلو وات إلى 350 كيلو وات. خصم 15 جنيهًا.. في الشريحة الخامسة التي تبدأ من من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات.

في الشريحة الخامسة التي تبدأ من من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات. خصم 25 جنيهًا.. في الشريحة السادسة التي تبدأ من استهلاك 651 حتى 1000 كيلو وات.

خصم 40 جنيهًا.. في الشريحة السابعة والأخيرة عندما يزيد الاستهلاك عن 1000 كيلو وات.كيف تحافظ على رصيد كارت الكهرباء؟

- التأكد من ضبط تاريخ وساعة العداد مع بداية كل شهر لدى منفذ الشحن.

- فصل التيار كلياً عن الأجهزة الكهربائية والشواحن غير المستعملة من المقبس المباشر.

- تجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي لفترات طويلة قدر المستطاع لتفادي الخروج السريع من الشرائح الأولى المنخفضة.

التاريخ يسبب رفع شريحة العداد

كما حذر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من عدم ضبط تاريخ العداد لأن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، بالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء ويتم سحب الرصيد من العداد.

وأوضح أنه في هذه الحالة إذا كان التاريخ ليس مضبوطا في عداد الكهرباء الكودي وكذلك الساعة؛ سيؤثر بشكل طبيعي على العداد، لذلك لا بد من إعادة ضبط التاريخ؛ لأن حساب الشرائح يبدأ أول الشهر وينتهي آخر يوم في الشهر.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء 50%؟



استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED

يساعد استخدام مصابيح LED على تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 80- 85% مقارنة بالمصابيح التقليدية، كما أنها تتميز بعمر افتراضي أطول وجودة إضاءة أفضل.

استخدام أجهزة كهربائية موفرة للطاقة

احرص على اختيار الأجهزة الحاصلة على تصنيف كفاءة الطاقة، خاصة أجهزة التكييف، لما لها من دور كبير في تقليل استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

فصل الأجهزة غير المستخدمة عن الكهرباء

تستهلك الأجهزة الكهربائية قدرًا من الطاقة حتى في وضع الاستعداد (Standby)، لذا يُنصح بفصلها عن مصدر الكهرباء عند عدم استخدامها، أو استخدام مشترك كهربائي مزود بمفتاح لفصل التيار بسهولة.

استغلال ضوء الشمس خلال النهار

يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية نهارًا من خلال فتح الستائر والنوافذ، مع استخدام الألوان الفاتحة في طلاء الجدران والأثاث لتعكس الضوء وتقلل الحاجة إلى تشغيل المصابيح.

نشر ثقافة الترشيد داخل المنزل

يسهم توعية أفراد الأسرة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع في الوقت نفسه، في خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ.

إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية

تحتاج الأجهزة غير النظيفة أو التي تعاني من أعطال إلى طاقة أكبر للعمل بكفاءة، لذلك فإن تنظيفها وصيانتها بشكل دوري يساعدان على تقليل استهلاك الكهرباء وإطالة عمرها الافتراضي.