رغم الفوز على بارما .. إقالة مدرب كريمونيزي

لم يكن فوز نادي كريمونيزي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، على بارما، المنتمي لدوري الدرجة الأولى، كافيًا لإنقاذ وظيفة ماركو جيامباولو.

أُقيل المدرب فورًا بعد أن قاد كريمونيزي للفوز 2-0 في الدور الثاني من كأس إيطاليا يوم الثلاثاء.

يأتي هذا الإجراء بعد خسارة كريمونيزي أول مباراتين له في دوري الدرجة الثانية دون تسجيل أي هدف، وتلقيه أربعة أهداف. لكنه كان قد فاز أيضًا في مباراته الافتتاحية في كأس إيطاليا، متغلبًا على سامبدوريا 2-0 في الدور الأول.

تم التعاقد مع جيامباولو في مارس، لكنه لم يتمكن من منع كريمونيزي من الهبوط من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، حيث احتل الفريق اللومباردي المركز الثالث من القاع.

غادر مهاجم ليستر سيتي وإنجلترا السابق، جيمي فاردي، كريمونيزي في يونيو بعد موسم واحد.

بيان كريمونيزي

أصدر نادي كريمونيزي بيانًا شكر فيه جيامباولو وطاقمه على "احترافيتهم وجهودهم وتفانيهم منذ وصولهم إلى كريمونا". ولم يُعلن عن مدرب جديد على الفور.

قد يكون مدرب بارما كارلوس كويستا معرضًا للخطر أيضًا، حيث خسر فريقه أول مباراتين له في الدوري الإيطالي.