الرئيس السيسي والسيدة قرينته يودعان رئيس الصين وقرينته بمطار القاهرة في ختام زيارتهما الرسمية

ودّع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، والسيدة قرينته، في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين.

