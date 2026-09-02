مجلس التعاون: دول الخليج تقف مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها ومصالحها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني باستهداف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة.

وأكد البديوي -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الاعتداء الإيراني يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة.

وشدّد على وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنها ومصالحها.