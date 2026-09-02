351 حاجا.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، واللواء أشرف عبد المالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، مراسم إجراء قرعة الحج لمديرية أمن سوهاج، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء اللجنة المشرفة على القرعة، وعدد من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج.

محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين في القرعة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، معربا عن خالص تمنياته لجميع الفائزين بالتوفيق والسلامة، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين، داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ على مصر وشعبها وقيادتها بالأمن والاستقرار والرخاء.

وبدأت مراسم إجراء القرعة بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعراض إجراءات وقواعد القرعة، وإجراء القرعة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام، والذين بلغ عددهم1914 متقدمًا، فيما بلغت الحصة المقررة لمديرية أمن سوهاج351 حاجًا، بالإضافة إلى176 حاجًا بالاحتياطي، حيث تمت عملية الاختيار إلكترونيًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لموسم الحج.

وفي ختام مراسم القرعة، سادت أجواء من الفرحة بين الفائزين وذويهم، الذين أعربوا عن سعادتهم بالفوز بفرصة أداء فريضة الحج، داعين الله أن يوفقهم في أداء المناسك، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .