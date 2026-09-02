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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعادة تنظيم توزيع طلاب الابتدائي بمدرستي الشهيد عبد الكريم ونجع خليفة بالمراغة في سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

 أصدر ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج قرارا بإعادة تنظيم توزيع طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرستي الشهيد عبد الكريم قاسم الابتدائية ونجع خليفة الابتدائية بمركز المراغة.

وذلك بناء على توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومستقرة لأبنائنا الطلاب.

وتضمن القرار إلحاق طالبات المدرستين بمدرسة المراغة الإعدادية بنات، في حين يتم إلحاق الطلاب البنين بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين.

محافظة سوهاج

وذلك تلبية لرغبات الأهالي في الفصل بين البنين والبنات عند توزيعهم على مقار الدراسة وبما يضمن تحقيق الانضباط والانتظام داخل المنظومة التعليمية.

وفي إطار الحرص على سلامة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس المدمجة، شملت الإجراءات التنظيمية المصاحبة للقرار تخصيص فترتي فسحة منفصلتين.

لتكون الفترة الأولى لطلاب المرحلة الابتدائية والأخرى لطلاب المرحلة الإعدادية، مع إلزام إدارات المدارس المعنية بالتنسيق الكامل لتنظيم حركة الطلاب الداخلية وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

بالإضافة إلى وضع جدول زمني فاصل لمواعيد الدخول والخروج بين مدرستي المراغة الإعدادية بنات ومصطفى كامل الإعدادية بنين نظراً لاشتراكهما في الشارع المؤدي إلى المدخلين، مما يضمن منع التكدس وانسياب الحركة بصورة آمنة تماماً.

و من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن هذه التحركات تأتي تجسيدا لحرص اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على وضع مصلحة الطلاب في مقدمة الأولويات، والعمل المستمر على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم استقرار العام الدراسي وتحقق الاستفادة القصوى للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية.

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