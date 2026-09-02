ليلاً في شوارع سوهاج.. مدير الأمن يقود حملة مرورية مكبرة ويفحص تراخيص السيارات بنفسه

قاد اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، حملة مرورية مكبرة خلال الساعات المسائية، استهدفت عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة سوهاج، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني والمروري بالشارع، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

وشملت الحملة محيط مديرية التربية والتعليم، ومنطقة الاستاد الرياضي، وطريق أولاد نصير، وعددًا من المناطق والمحاور التي تشهد كثافات مرورية وحركة مستمرة للمواطنين والسيارات، خاصة خلال الفترة المسائية.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة في إطار تكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني للقيادات الأمنية، ومتابعة الحالة الأمنية والمرورية عن قرب، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على سلامة المواطنين.

وحرص مدير أمن سوهاج خلال الحملة على التواجد الميداني بين القوات، ومتابعة سير العمل بنفسه، حيث قام بفحص تراخيص عدد من السيارات والاطلاع على التراخيص الشخصية ورخص القيادة، للتأكد من الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للمرور.

كما تابع اللواء أشرف عبد المالك الحالة المرورية بالشوارع التي شملتها الحملة، ووجه بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على حركة السيارات أو تتسبب في تكدسات مرورية، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشهدت الحملة انتشارًا مكثفًا للخدمات المرورية والأمنية، بهدف ضبط المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية، فضلًا عن تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.

وأكدت الحملة استمرار التواجد الأمني الميداني في مختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع صور الخروج عن القانون، وتحقيق الانضباط داخل الشارع السوهاجي.