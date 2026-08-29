القبض على عاملين يسخران من مسن في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصان متواجدان بمخبز فرن بلدى بسوهاج بالسخرية من مسن والإستهزاء به حال مروره من أمام المخبز.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 الجارى وأثناء تواجده لشراء بعض الخبز من المخبز المشار إليه الكائن بدائرة المركز ، شاهد شخصان يقومان بالسخرية والإستهزاء بأحد الأشخاص "مسن" حال مروره من أمام المخبز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( عاملين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.