على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

خطفت الفنانة منة عرفة الأنظار بإطلالة صيفية لافتة، ظهرت بها وسط أجواء استوائية تجمع بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت تنسيقًا باللونين الأبيض والأسود مع أكسسوارات صيفية مميزة، لتمنح إطلالتها طابعًا أنيقًا ومناسبًا لأجواء البحر.

تفاصيل إطلالة منة عرفة

اعتمدت منة عرفة في إطلالتها على توب أبيض بتصميم لافت، جاء بقصة غير تقليدية وتفاصيل بارزة من خامة التوب، مع تنورة سوداء طويلة مزينة بتفاصيل من الشرائط المتدلية التي أضفت حركة وحيوية على اللوك.

واستكملت الفنانة إطلالتها بقبعة شاطئية بيضاء عريضة الحواف، حملت شعارًا أسود في مقدمتها، لتمنحها لمسة أنيقة وتحميها في الوقت نفسه من أشعة الشمس.

كما نسقت منة عرفة اللوك مع صندل صيفي أسود مفتوح، وحقيبة صغيرة بلون فاتح، إلى جانب إكسسوارات رقيقة زادت من أناقة الإطلالة دون أن تطغى على تفاصيلها.

منة عرفة

منة عرفة تختار الأسود والأبيض لإطلالة البحر

اعتمدت منة عرفة على ثنائية الأبيض والأسود، وهي من التنسيقات الكلاسيكية التي تمنح الإطلالة توازنًا واضحًا بين البساطة والجرأة. كما ساعدت تفاصيل التنورة الانسيابية على إبراز الطابع الصيفي للملابس، خصوصًا مع أجواء الشاطئ وأشجار النخيل المحيطة بها.

وفي إحدى اللقطات ظهرت منة وهي تضع يدها على إحدى أشجار النخيل، بينما اعتمدت في لقطات أخرى على وضعيات تصوير عفوية أبرزت تفاصيل الإطلالة والقبعة.

منة عرفة