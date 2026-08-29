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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
مجدي سلامة

يبدأ فريق ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (15 مرة)، مشواره في مرحلة الدوري، يوم 8 سبتمبر، باستضافة إنتر ميلان.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مواعيد مباريات الفرق الـ36، اليوم السبت، والتي تتضمن 8 مباريات، وذلك بعد يومين من إجراء القرعة في موناكو.

وفي مباراتين مبكرتين في اليوم الافتتاحي، يستضيف كلوب بروج أستون فيلا، بينما يستقبل أيك أثينا فريق لاسك النمساوي الصاعد حديثًا، تنطلق المباراتان في تمام الساعة 6:45 مساءً.

وفي اليوم التالي، يستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، سلوفان براتيسلافا بقيادة المدرب يايا توريه، أول مدرب أفريقي يقود فريقًا في مرحلة الدوري، بينما يستضيف ليفربول أتلتيكو مدريد، في إعادة لمباراتهما الافتتاحية في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز ليفربول 3-2 على ملعب أنفيلد.

وسيخوض منتخب صباح الأذربيجاني، الذي يخوض أولى مبارياته الدولية، مباراته الأولى أمام مانشستر يونايتد يوم 10 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي يستضيف فيه كومو فريق لايبزيج، ويستقبل فيه بايرن ميونخ فريق بودو/جليمت.

وتُعدّ مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يوم 14 أكتوبر من أبرز مباريات الجولة الثانية التي تُقام بعد أكثر من شهر، وذلك بعد جدول مباريات المنتخبات الوطنية الجديد والمُطوّل الذي يتضمن أربع مباريات.

ثم سيواجه باريس سان جيرمان برشلونة على ملعب حديقة الأمراء يوم 20 أكتوبر، قبل يوم واحد من استضافة بايرن ميونخ لأرسنال.

وبعد ذلك، ستكون رحلة برشلونة التالية شرقًا لمواجهة صباح في باكو يوم 25 نوفمبر، قبل أن يستضيف بطل إسبانيا مانشستر سيتي يوم 8 ديسمبر.

وسيستضيف أرسنال، ريال مدريد، يوم 9 ديسمبر، في أولى زيارتي المدرب جوزيه مورينيو المُجدولتين إلى لندن.

سيعود ريال مدريد في الجولة الأخيرة، يوم 27 يناير، لمواجهة شاختار دونيتسك على ملعب تشيلسي، حيث فاز مورينيو بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مالك النادي الروسي آنذاك، رومان أبراموفيتش، ويختار بطل أوكرانيا ملعب ستامفورد بريدج كملعب محايد لمبارياته الأربع على أرضه.

ترحيب نرويجي

ويجب على الفريقين النرويجيين خوض مباراة على أرضهما في يناير، خلال فترة توقف الدوري المحلي، حيث يكون الطقس في أشد حالاته قسوة، وكلاهما في الجولة السابعة.

ويستضيف بودو/جليمت أتلتيكو مدريد على ملعبه الصغير في الدائرة القطبية الشمالية يوم 19 يناير، بينما يستضيف فايكنج فريق آيندهوفن على ملعب ستافانجر في اليوم التالي.

الجولة الأخيرة

وفي الجولة الأخيرة يوم 27 يناير، تنطلق جميع مباريات الجولة الـ 18 في نفس التوقيت، الساعة 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ويستضيف برشلونة فريق كومو الصاعد حديثًا بقيادة نجمه السابق سيسك فابريجاس.

ويخوض كومو أصعب مبارياته في يناير بعد استضافته باريس سان جيرمان قبل أسبوع.

ويختتم باريس سان جيرمان مبارياته باستضافة جلطة سراي، بينما يستضيف أرسنال صباح، ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ريال بيتيس.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب النهائي مباشرةً إلى دور الـ16 في مارس، أما الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين، فتخوض مباريات فاصلة في فبراير لتحديد الفرق الثمانية المتبقية في دور الـ16، وتُقصى الفرق من المركز الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين.

دوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا فريق ريال مدريد

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