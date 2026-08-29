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تقارير : ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا لاعب سان جيرمان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير : ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا لاعب سان جيرمان

باركولل
باركولل
مجدي سلامة

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان بطل أوروبا في صفقة تصل قيمتها إلى 123 مليون جنيه إسترليني (166.43 مليون دولار).

ومن المقرر أن يصبح اللاعب (23 عاما) أحدث إضافة بارزة إلى تشكيلة المدرب أندوني إيراولا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن النادي الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة سيدفع مبلغا إجماليا قدره 106 ملايين جنيه إسترليني مع احتمال ارتفاع المبلغ الإضافي إلى 17 مليونا مقابل التعاقد مع باركولا. وأفاد موقع ذا أثليتيك أن من المقرر أن يوقع اللاعب عقدا مدته خمس سنوات.

وتواصلت رويترز مع ناديي ليفربول وباريس سان جيرمان للتعليق على الخبر.

انضم باركولا إلى باريس سان جيرمان قادما من نادي طفولته أولمبيك ليون في 2023 وحظي بفترة حافلة بالألقاب في العاصمة الفرنسية حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في موسمي 2024-2025 و2025-2026 بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا مرتين من بين ألقاب أخرى.

أرقامه 

وخاض اللاعب 152 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان وسجل 39 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة.

وكان لا يزال أمامه عامان في عقده مع باريس سان جيرمان.

وسيكون باركولا أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب الجديد أندوني إيراولا بعد انضمام المدافع القادم من أوروجواي رونالد أراوخو على سبيل الإعارة والمدافع الفرنسي جيريمي جاكيه والمهاجم الإسباني فيكتور مونيوز في نهاية الموسم الماضي.

وتشمل خيارات ليفربول الهجومية حاليا ألكسندر إيساك، الذي يعد صفقة قياسية بريطانية، وكودي خاكبو وريو نجوموها ومونيوز في الوقت الذي يتأقلم فيه الفريق مع الأوضاع بعد رحيل نجمه محمد صلاح. كما يغيب المهاجم أوجو إكيتيكي عن الملاعب بسبب إصابة طويلة الأمد.

ويستضيف ليفربول فريق نوتنجهام فورست في وقت لاحق من اليوم.

ليفربول باركولا سان جيرمان

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