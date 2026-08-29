القبض على سائق توك توك تعدى على سيارة طالبة بعصا خشبية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارة "ملاكى" حال توقفها بأحد الشوارع بإستخدام عصا خشبية بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بينها وقائد مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بسيارتها حال توفقها أمام منزلها وعقب صعودها لمنزلها فؤجئت بقيامه بإحضار "عصا خشبية" وإحداث تلفيات بسيارتها.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب ، وأرشد عن "العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى" .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





