مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية

علق الفنان تامر عاشور على واقعة الاستغناء عن أحد العاملين في أحد الفنادق، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله العامل وهو يتفاعل مع أغانيه خلال إحدى حفلاته، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى تامر عاشور أن قرار الفندق بإنهاء عمل الموظف لم يكن مناسبًا، مشيرًا إلى أن انتشار الفيديو كان يمكن التعامل معه بشكل مختلف وتحويله إلى فرصة يستفيد منها الفندق.

وكتب عاشور عبر حسابه على منصة x: «مكانش ينفع أبدًا إدارة الأوتيل تقوم برفد الويتر وكان ممكن تستغلوا الحدث بطريقة أذكى من كده لصالحكم».

تعليق طه ناير على واقعه فصله

وكان علق طه على الواقعة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «إيه الكارثة اللي أنا عملتها؟ لما اندمجت ثواني مع مطربي المفضل»، مضيفًا: «ربنا يعوضني بشغل أحسن».

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، وسط تعاطف مع الشاب، خاصة أن الفيديو المتداول يظهر تفاعله لثوانٍ قليلة مع الأغنية، بينما رأى آخرون أن إدارة الفندق من حقها تطبيق قواعد العمل إذا كان العامل قد خالف تعليمات محددة خلال الحفل.

حفل تامر عاشور

وتصدر اسم الفنان تامر عاشور مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي «إكس»، بعد ساعات من إحيائه حفلًا غنائيًا في جدة.

واحتل هاشتاج «تامر عاشور في جدة» المركز الـ11 ضمن الأسماء الأكثر رواجًا عبر المنصة.

ومن ناحية آخري يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في أبوظبي يوم 17 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي جمهوره في أمسية يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

ومن المنتظر أن يضم الحفل عددًا من أغانيه القديمة، إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد «مراية الحب»، الذي طرحه خلال موسم صيف 2026 وحقق تفاعلًا من جمهوره.