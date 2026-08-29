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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برعاية شيخ الأزهر.. السرد القرآني يضيء أروقة الكتاتيب ومراكز تحفيظ كتاب الله

السرد القرآني
السرد القرآني
محمود زيدان

يولي الأزهر الشريف اهتمامًا خاصًا بالقرآن الكريم وحفظة كتاب الله، والاحتفاء بهم، وتشجيعهم على إتقانه، وذلك من خلال مبادرة السرد القرآني، في نسختها الثالثة.

ولعل ما يميز السرد القرآني، الذي ينطلق غدًا الأحد 30 أغسطس 2026، أنه جاء برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار الاحتفاء بكتاب الله وتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته حق تلاوته.

ستحضار محفوظ القرآن الكريم

وفي هذا السياق، قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون القرآن الكريم، خلال تصريحات تليفزيونية، إن «يوم السرد القرآني» يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بحفظة كتاب الله، موضحًا أن الفكرة تقوم على تدريب الطالب على استحضار محفوظ القرآن الكريم وتسميعه كاملًا في جلسة واحدة، بعد مراحل متدرجة من الحفظ والمراجعة والتثبيت.

وأضاف سلامة أن الاستعداد ليوم السرد يبدأ من خلال مراجعة المحفوظ على مراحل، بحيث يتدرب الطالب على سرد ثلاثة أجزاء ثم خمسة أجزاء وربع القرآن وعشرة أجزاء، وصولًا إلى السرد الكامل للقرآن الكريم. 

هدف المبادرة

وأوضح أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على الحفظ فقط، وإنما يمتد إلى إتقان القرآن الكريم ومراجعته والتنافس في حفظه، وتشجيع المزيد من الطلاب على الوصول إلى مستويات متقدمة في الحفظ والتلاوة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المبادرة خلال العامين الماضيين، بعدما ارتفع عدد المشاركين من نحو 6 آلاف في النسخة الأولى إلى أكثر من 100 ألف مشارك في النسخة الثانية، وسط تطلع إلى مشاركة أوسع هذا العام.

وتجمع فعاليات «يوم السرد القرآني» الطلاب وحفظة كتاب الله ومحبيه حول القرآن الكريم، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في العناية بكتاب الله وتشجيع الأجيال على حفظه ومراجعته والعمل به.

السرد القرآني الأزهر الشريف الأزهر القرآن الكريم حفظة كتاب الله

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