المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قـ تل طليقته وزوجة شقيقها وحماته

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم رجب أبو حديد بالشروع بالسجن المشدد 15 عاماً لشروعه في قتل طليقته وزوجة شقيقها ووالدة طليقته، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم بتهم الشروع في قتل طليقته ووالدتها وزوجة شقيق طليقته واشعال النيران بهن.



أقر المتهم بتحقيقات النيابة بمواجهته بقيامه بالتعدي على طليقته لرفضها إعادة ابنته إلى مسكنه، وأنها دائمة الخلاف معه وأنه قام بطلاقها من قبل (سبع مرات) بسبب صوتها العالي وكثرة مشاداتها معه، إلا أن أشقاءها كانوا يتوجهون صحبته للإفتاء ويقرون جميعا بأن الطلاق قد تم في وقت غضب، ويتم عودتها إليه مرة أخرى بعد إخراج فدية.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

وأضاف المتهم أنه في المرة الأخيرة من بعد شهر رمضان الماضي بعد حدوث مشادة بينهما وتدخل أهلية زوجته وأشقائها غادرت المنزل صحبة ابنته وعند ذهابه لإحضار ابنته رفضت طليقته فقام بالاعتداء عليها وعلى والدتها وزوجة شقيقها وإشعال النيران في مسكن والدة زوجته حال تواجد المجني عليهن الثلاث داخله.