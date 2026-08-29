قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات
2.4 مليون طن سنويا.. وزارتا الزراعة والبترول تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
بيراميدز يتصدر والزمالك خامسا .. أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الثانية من الدوري المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات
بسبب الأتربة.. الداخلية: غلق طريق مطروح / سيوة من الاتجاهين
تشكيل مباراة بورنموث وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
وزير العمل : انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا إنجاز كبير في عهد الرئيس السيسي
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قـ تل طليقته وزوجة شقيقها وحماته

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
إسلام دياب

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم رجب أبو حديد بالشروع بالسجن المشدد 15 عاماً لشروعه في قتل طليقته وزوجة شقيقها ووالدة طليقته، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم بتهم الشروع في قتل طليقته ووالدتها وزوجة شقيق طليقته واشعال النيران بهن.
 

أقر المتهم بتحقيقات النيابة بمواجهته بقيامه بالتعدي على طليقته لرفضها إعادة ابنته إلى مسكنه، وأنها دائمة الخلاف معه وأنه قام بطلاقها من قبل (سبع مرات) بسبب صوتها العالي وكثرة مشاداتها معه، إلا أن أشقاءها كانوا يتوجهون صحبته للإفتاء ويقرون جميعا بأن الطلاق قد تم في وقت غضب، ويتم عودتها إليه مرة أخرى بعد إخراج فدية.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم 

وأضاف المتهم أنه في المرة الأخيرة من بعد شهر رمضان الماضي بعد حدوث مشادة بينهما وتدخل أهلية زوجته وأشقائها غادرت المنزل صحبة ابنته وعند ذهابه لإحضار ابنته رفضت طليقته فقام بالاعتداء عليها وعلى والدتها وزوجة شقيقها وإشعال النيران في مسكن والدة زوجته حال تواجد المجني عليهن الثلاث داخله.

محكمة الجنايات وأمن الدولة مجمع محاكم وادي النطرون الشروع في القتل شرع في قتل طليقته وزوجة شقيقها ووالدة طليقته خلافات زوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

معارض أهلاً مدارس 2026

لتوفير المستلزمات المدرسية.. ​أماكن ومواعيد معارض أهلاً مدارس 2026 وأبرز التخفيضات المتاحة

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة ومؤشرات القبول رسمياً

حالة الطقس

فخ الرطوبة العالية.. تحذيرات رسمية بضرورة اتخاذ تدابير احتياطية في الأجواء الحارّة

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد