الكرملين : الدول الأوروبية تحشد مواردها العسكرية ضد روسيا وتشارك في الحرب ضدنا

أكد الكرملين، أن الدول الأوروبية تحشد مواردها العسكرية ضد روسيا وتشارك في الحرب ضدنا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت موانئ ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "مساء أمس وطوال ليلة 29 أغسطس، واصلت القوات المسلحة الروسية شن غارات جوية جماعية على المراكز اللوجستية والموانئ الأوكرانية، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "شنت طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة محمولة جوًا غارات على في كييف ومقاطعة كييف ومركز لوجستي في بلدة كالينوفكا، حيث يقع مركز جمركي لتوزيع شحنات عسكرية قادمة من دول غربية".

