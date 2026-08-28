أقوى أسلحة أوكرانيا.. العقل الرقمي لجيش المسيّرات يعرقل تقدم روسيا

بات نظام "دلتا" البرمجي الذي طورته أوكرانيا العمود الفقري لعملياتها العسكرية الجوية، بعد أن حوّل آلاف المسيّرات إلى شبكة قتالية موحدة قادرة على رصد الأهداف وضربها خلال ثوانٍ، في ما وصفه محللون بأحد أسباب إبطاء التقدم الروسي على الجبهة الشرقية.

من الكشف إلى الضرب في دقائق



داخل مركز قيادة تحت الأرض على الجبهة الشرقية، كانت شاشات العرض تبث لقطات مباشرة من المسيّرات بإطارات ملوّنة: الأخضر للمعدات الروسية، والأزرق للقوات الأوكرانية، والبرتقالي للأهداف غير المحددة.

وعندما ومض إطار أحمر يرصد جندياً روسياً يركض على طول خط أشجار، سجل ضابط المناوبة إحداثياته فوراً. فوضع النظام تلقائياً علامة معيّنة على الخريطة الرقمية المشتركة بين جميع الوحدات. وبعد دقائق كانت 3 مسيّرات هجومية في الجو.

ورغم إخفاق الضربة الأولى، نقل الضابط من "الفوج الهجومي الأوكراني الأول المستقل" إحداثيات الموقع وتسجيل الفيديو إلى وحدتين أخريين لاستكمال المهمة.

كيف يعمل نظام "دلتا"؟



يجمع "دلتا" تدفقات ضخمة من المعلومات الاستخباراتية في منصة واحدة، تشمل بث فيديو المسيّرات، واعتراضات الاتصالات اللاسلكية، وصور الأقمار الصناعية.

ويقوم النظام بتحليل هذه البيانات لتحديد الأهداف وتوزيعها تلقائياً على آلاف مسيّرات الاستطلاع والهجوم التي تعمل على مدار الساعة.

ويُستخدم النظام لإنشاء ما يسميه العسكريون "منطقة قتل" تمتد لأميال، حيث يمكن رصد أي حركة على الأرض وتوجيه ضربة إليها خلال ثوانٍ معدودة.

سلاح أوقف زحف الدبابات



وتُنسب إلى "دلتا" مساهمة كبيرة في إبطاء التقدم الروسي وتحويل خطوط المواجهة إلى مناطق مكشوفة بالكامل أمام المسيّرات الأوكرانية.

ويقول عسكريون إن النظام منح القوات الأوكرانية أفضلية في سرعة اتخاذ القرار وتوزيع المعلومات، وهو ما غيّر طبيعة القتال التقليدي على الجبهة.