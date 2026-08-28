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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: نريد إطلاق 1000 مسيّرة بعيدة المدى تجاه روسيا يوميا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستهدف رفع وتيرة إطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى تجاه الأراضي الروسية إلى نحو 1000 مسيّرة يوميًا، في إطار مساعي كييف لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى والرد على الهجمات الروسية المتواصلة.

وقال زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعمل على توسيع إنتاجها من الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، بهدف زيادة الضغط على روسيا واستهداف مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية، بحسب تقارير إعلامية أوكرانية.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الاعتماد الأوكراني على المسيّرات بعيدة المدى خلال الأشهر الماضية، حيث استهدفت الهجمات منشآت نفطية ومصافي ومواقع صناعية روسية، في محاولة لإلحاق أضرار بالبنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد والقدرات العسكرية الروسية.

وكان زيلينسكي أشار قبل أيام إلى أن أوكرانيا تستطيع حاليًا إنتاج ما بين 200 و300 مسيّرة بعيدة المدى يوميًا، مع مدى يصل إلى نحو 3 آلاف كيلومتر، ما يعني أن الوصول إلى هدف 1000 مسيّرة يوميًا يتطلب زيادة كبيرة في قدرات التصنيع والإمداد.

وتزامنت تصريحات الرئيس الأوكراني مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، إذ تعرضت مناطق أوكرانية لهجمات روسية واسعة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بينما واصلت أوكرانيا استهداف منشآت روسية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

وأفادت تقارير بأن الضربات الأوكرانية الأخيرة تسببت في اضطرابات بإنتاج الوقود الروسي، مع تراجع إنتاج البنزين إلى مستويات لا تغطي كامل الطلب المحلي، الأمر الذي دفع موسكو إلى زيادة وارداتها من الوقود لتعويض النقص.

ويعكس هدف إطلاق 1000 مسيّرة بعيدة المدى يوميًا توجه كييف إلى نقل الحرب بصورة أكبر إلى العمق الروسي، واستخدام التصنيع المحلي للطائرات من دون طيار كوسيلة لتعويض بعض أوجه النقص في الأسلحة بعيدة المدى التقليدية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الضغط على روسيا الهجمات منشآت نفطية

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