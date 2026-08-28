بالعلامة الكاملة.. مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للرجال

تمكن منتخب مصر للخماسي الحديث، من التأهل لنهائي منافسات فردي الرجال بالعلامة الكاملة، ببطولة العالم للكبار والمقامة في جويانج بالصين خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بتأهل رباعي الفراعنة المشارك في نصف النهائي، إلى الدور النهائي حيث احتل محمد الأشقر المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ1555 نقطة، بينما جاء محمد حسن في المركز الثامن بالمجموعة ذاتها برصيد 1534.

وتأهل من المجموعة الثانية معتز محمد بعدما احتل المركز الأول برصيد 1550، ومهند شعبان بعدما احتل المركز الثالث برصيد 1549.

وشهدت منافسات البطولة تألق كبير لأبطال مصر في مسابقة الموانع حيث حطمت زينة عامر الرقم العالمي ثم جاءت بطلة العالم فريدة خليل لتحطم الرقم من جديد وفي منافسات الرجال حطم محمد الأشقر الرقم العالمي للبطولة.

جدير بالذكر أن نصف نهائي السيدات سيشهد مشاركة ثنائي منتخب مصر زينة عامر وفريدة خليل.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالفوز بالميدالية البرونزية في منافسات تتابع السيدات حيث تمكن الفراعنة من حصد الميدالية البرونزية بعدما احتل الثنائي المصري جنا عطية وزينة عامر المركز الثالث برصيد 1302 نقطة.

ويرأس بعثة منتخب مصر في الصين، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد رئيسًا للبعثة، فيما تضم البعثة كل من، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد، عبدالرحمن عيسى المدير الفني، إبراهيم سكر مديرًا فنيًا، محمد أبو هاشم مديرًا فنيًا، محمد غيث مديرًا فنيًا للسلاح، كريم وجيه مديرًا فنيًا للرماية، أحمد يحيى مديرًا فنيًا للموانع، دكتور محمد خاطر مسئول المكملات الغذائية، دكتور محمد خالد للعلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، سمير فاروق إداري البعثة.

ويشارك المنتخب الوطني بـ 6 لاعبين و 4 لاعبات وهم : أحمد الجندي ، معتز وائل ، محمد حسام ، محمد حاتم ، مهند شعبان ، سيف وائل ، واللاعبات: فريدة أبو هاشم ، جنة الجندي ، جنا عطية ، زينة عامر.