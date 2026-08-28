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خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026.. المستندات المطلوبة وأماكن مكاتب الاشتراكات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026.. المستندات المطلوبة وأماكن مكاتب الاشتراكات

اشتراكات مترو الأنفاق
اشتراكات مترو الأنفاق
خالد يوسف

مع انطلاق العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026، تتجدد التحديات المالية أمام الأسر المصرية لتأمين مصاريف التنقل اليومية للطلاب، وفي ظل حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، يتصدر محرك البحث الإهتمام بمعرفة تفاصيل أسعار اشتراكات مترو الأنفاق المخفضة، والأوراق الرسمية المطلوبة لاستخراجها، إلى جانب خطوات التقديم وأماكن مكاتب الاشتراكات الموزعة بعناية عبر محطات الخطوط الثلاثة لتسهيل الخدمة على الجميع.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار الاشتراكات الطلابية وفقًا لعدد المراحل التي يغطيها الاشتراك، وجاءت الأسعار كالتالي:

- 150 جنيهًا للمرحلة الواحدة.

- 200 جنيه لمرحلتين.

- 250 جنيهًا لثلاث أو أربع مراحل.

- 300 جنيه لأكثر من أربع مراحل.

ويتم دفع 80 جنيهًا عند استخراج الكارت الذكي للمرة الأولى، على أن يكون الكارت صالحًا لمدة 5 سنوات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب

يتطلب استخراج الاشتراك الطلابي تقديم عدد من المستندات، أبرزها استمارة الاشتراك وقيمتها 5 جنيهات، على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة أو الكلية أو المعهد.

كما يجب تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، مع ختم إحدى الصور بالختم الإداري للجهة التعليمية، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية للطلاب أقل من 16 عامًا، وإثبات القيد بالجهة التعليمية.

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

- على الطالب التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة وشراء الاستمارة المناسبة للاشتراك.

- على الطالب شراء استمارة طلبه، ووضع صورتين شخصية «6×4».

- تختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

- يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر لمن دون 16 عام.

- على الطالب إرفاق صورة إيصال المصاريف، أول صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة بالاستمارة.
- كتابة رقم التليفون، أو رقم ولي أمره على الاستمارة للضرورة.

- استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

- اشترطت وزارة النقل استخدام الاشتراك لحامله فقط، حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

وأتاحت وزارة النقل في إطار دورها الخدمي، فرصة اشتراك مترو الأنفاق لعدد من الفئات الأخرى منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن خطوات استخراج الكارت الذكي تتم كالتالي:

- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

- شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقًا للوظيفة وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة (مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة) مع وضع صورتين شخصيتين 6×4 على الاستمارة.

- ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها.
- تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عام.

- تقديم صورة من الكارنيه (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة).

أماكن مكاتب اشتراكات المترو

تنتشر مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق في عدد من محطات الخطوط الثلاثة، ومن أبرزها حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الشهداء، المرج الجديدة، العتبة، الدقي، المنيب، عدلي منصور، العباسية، ناصر وجامعة القاهرة، بما يتيح للطلاب إنهاء إجراءات الاشتراك قبل بدء الدراسة وتجنب الزحام.

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