بسبب تجديد عقده | تصرّف غير متوقع لجماهير الأهلي مع إمام عاشور في مباراة زد

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه تحية خاصة إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال أول لقاء يجمعه بالجماهير عقب إعلان تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

تحية خاصة من جماهير الأهلي لإمام عاشور

وهتفت جماهير الأهلي باسم إمام عاشور، قبل انطلاق مباراة زد في الدوري الممتاز في مشهد عكس حالة الترحيب والدعم التي يحظى بها اللاعب، خاصة بعد حسم ملف تجديد عقده والاستمرار داخل صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتفاعل إمام عاشور مع تحية الجماهير، حيث حرص على رد التحية والتعبير عن سعادته بالدعم الكبير الذي تلقاه من المدرجات، وسط أجواء حماسية قبل انطلاق مباراة الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق ويصبح أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتأمل جماهير الأهلي في مواصلة إمام عاشور تألقه وتقديم أفضل مستوياته، والمساهمة في حصد المزيد من البطولات مع الفريق.

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس جديدة بشأن تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور سيقوم بتصوير إعلانين خلال الفترة المقبلة، أحدهما لصالح أحد رعاة النادي الأهلي، ضمن الاتفاقات المرتبطة بتجديد وتمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن القيمة المالية للإعلانين تصل إلى 15 مليون جنيه، على أن يتم تصويرهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع اللاعب عقب تجديد عقده رسميًا مع النادي الأهلي حتى عام 2030.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على خدماته وضمان استمراره ضمن القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.