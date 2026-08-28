بارتفاع 150 مترا.. بالون ثابت يظهر في سماء الأهرامات

أثار ظهور البالون الفضي، في محيط منطقة أهرامات الجيزة، حالة من الدهشة عن كون ذلك الجسم الطائر في سماء الأهرامات.

بالون الأهرامات

وفي إطار ذلك، تواصل “صدى البلد”، مع مصدر بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للوقوف على حقيقة الصور المنتشرة على السوشيال ميديا للبالون، ليؤكد أن البالون يصل لارتفاع 150 مترا لتنفيذ تجربة جديدة لتحسين الزيارة.

وأشار المصدر، إلى أن تحسين تجربة السائح من أهم الأنشطة السياحية التى نهتم بها، لافتا أن ذلك البالون يمكن السائحين والزوار من مشاهدة الأهرامات في شكل بانوراما وإطلاله فريدة.

يذكر أن أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، أن عام 2026 شهد نقلة جديدة في منطقة أهرامات الجيزة، مع استكمال منظومة التطوير الشاملة لأحد أهم المقاصد الأثرية والسياحية في مصر، لتصبح الزيارة إلى الأهرامات تجربة تتجاوز مشاهدة الأثر إلى الاستمتاع بمقومات سياحية وخدمية متكاملة، فمنذ لحظة وصول الزائر إلى المنطقة، أصبح التحرك داخلها يعتمد على حافلات وسيارات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة، في خطوة تستهدف توفير تجربة أكثر راحة للزائرين، والحفاظ في الوقت نفسه على البيئة والطابع الفريد للموقع الأثري.