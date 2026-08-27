دفعة قوية للأهلي قبل زد.. إمام عاشور يقترب من القائمة وأشرف داري مرشح

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، كواليس مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة زد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوقي أن المران شهد حضور سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لمتابعة جانب من تدريبات الفريق، مشيرًا إلى أن المران استمر لمدة ساعة و45 دقيقة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة ركز خلال المران على الجوانب التكتيكية، حيث خاض اللاعبون تقسيمات على ثلثي الملعب، إلى جانب تدريبات خاصة على الضربات الثابتة.

وعن حالة اللاعبين المصابين، أكد محمود شوقي مشاركة عمر سيد معوض وتوفيق محمد بصورة طبيعية في التدريبات، بينما يواصل الثنائي كباكا ومحمد عبد الله برنامجهما التأهيلي.

وأشار إلى غياب كريم الدبيس عن مواجهة زد، بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

كما كشف شوقي عن اقتراب المدافع المغربي أشرف داري من دخول قائمة الأهلي في المباراة المقبلة، موضحًا أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني، الذي حرص على توجيه تعليمات مكثفة له خلال التدريبات.

وبشأن التشكيل المتوقع، أوضح أن هناك ترجيحات حتى الآن للاعتماد على الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار في خط الدفاع بشكل أساسي أمام زد.

وفيما يخص إمام عاشور، أكد الناقد الرياضي أن هناك احتمالية كبيرة لتواجد اللاعب ضمن قائمة المباراة، مع إمكانية مشاركته لعدة دقائق بصورة تدريجية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني ومدى جاهزيته.

وتأتي استعدادات الأهلي لمواجهة زد في ظل سعي الجهاز الفني لتحقيق بداية قوية في بطولة الدوري، والعمل على تجهيز جميع العناصر المتاحة للمباريات المقبلة.