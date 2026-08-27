فتحي سند: بداية الأهلي في الدوري مهزوزة

علق الناقد الرياضي فتحي سند على أداء النادي الأهلي خلال الموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وقال فتحي سند، في تصريحات إذاعية: "بداية الأهلي للموسم كانت مهزوزة، وده ظهر بشكل واضح من أول مباراة. أنا شخصيًا ماكنتش مقتنع بتشكيل عموته في البداية، وكمان الفريق ظهر عنده ثغرات دفاعية واضحة كلفته ضغط كبير وغير مبرر. الأهلي محتاج يعالج الأخطاء دي بسرعة، لأن البداية بالشكل ده مش مطمئنة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام زد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

أول مباراة رسمية للحسين عموتة

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بتحقيق فوز مثير على الشرقية إنبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولي.