فكر رائع.. فرج عامر يعلق على صفقة رعاية مصر للطيران مع برشلونة

وقعت مصر للطيران اتفاقية شراكة وتعاون عالمية مع أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، من حيث الشعبية والتاريخ والقيمة التسويقية حول العالم – نادي برشلونة الإسباني، بموجبها تكون مصر للطيران "شريكًا عالميًا" لنادي برشلونة الإسباني حتى نهاية موسم 2028/2029.

وكتب المهندس فرج عامر، عبر حسابه على “فيسبوك”: “أكيد صفقة رعاية مصر للطيران مع برشلونة وكونها أصبحت الناقل الرسمي لبرشلونة واسم مصر للطيران على تي شيرت فريق كرة اليد لبرشلونة اللي فيه نجم من نجوم مصر في كرة اليد سيف الدرع، وأيضا وجود حمزة عبد الكريم في الفريق الأول لكرة القدم، دا فكر رائع وخطوة جديدة لتصبح مصر للطيران هدف لكل عشاق برشلونة حول العالم”.

وبموجب هذه الشراكة، ستحصل الشركة على صفة "شريك الطيران الرسمي الحصري" لفريق كرة القدم الأول للرجال وفريق كرة السلة وفريق كرة اليد.

بالإضافة إلى ذلك، سيرتدي فريق كرة اليد شعار مصر للطيران على مقدمة قمصانهم خلال المباريات الرسمية، بالإضافة إلى العديد من المميزات التسويقية التي تُمنح لمصر للطيران خلال مدة التعاقد.