عملية جراحية.. ظافر العابدين يعلن تطورات إصابته بالقدم

شارك الفنان ظافر العابدين تطورات إصابته في القدم، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ظافر العابدين، عبر حسابه على انستجرام، تفاصيل حالته الصحية ممازحًا: "أخيرًا وصلت لمستوى أكبر اللاعبين مش في اللعب، على مستوى الإصابات، بعد التشخيص النهائي، عملية جراحية".

وكان قد كشف التونسي ظافر العابدين عن تعرضه لإصابة في القدم، موضحاً أن فترة العلاج والتعافي ستستغرق عدة أسابيع، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل واستعادة قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

وأوضح ظافر العابدين، في حديثه عن حالته الصحية، خلال فيدو علي صفتحه علي إنستجرام أنه سيضطر إلى ارتداء الحزام الطبي لمدة تصل إلى 10 أسابيع، مشيراً إلى أن فترة التعافي لن تنتهي بمجرد إزالة الحزام، إذ سيحتاج بعدها إلى الخضوع لمرحلة من التأهيل.

وقال ظافر العابدين: «10 أسابيع وأنا لابس الحزام الطبي، وبعدها في مرحلة تأهيل، يعني الموضوع مطول شوية»، في إشارة إلى طول الفترة التي يحتاجها للتعافي والعودة إلى نشاطه المعتاد.

وأشار الفنان التونسي إلى أن الإصابة فرضت عليه الحصول على فترة من الراحة والابتعاد عن بعض الأنشطة التي اعتاد القيام بها، لافتاً إلى أن لديه حالياً وقتاً فارغاً بصورة أكبر من المعتاد.