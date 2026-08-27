قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من آمال ماهر لـ«صدى البلد» على تأجيل أو إلغاء حفل قرطاج
المقدم والجدية..الإسكان تعلن عن منظومة جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين
موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل
مدير وكالة الاستخبارات المركزية يحذر روسيا من مهاجمة دول الناتو خلال زيارته لموسكو
رئيس أركان الاحتلال: ميزانية البلاد في أزمة والخزينة فارغة
برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب نتائج يشعر بها المواطن في حياته
شراكة استراتيجية وتعاون عابر للحدود.. مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني
جاد شويري يحسم الجدل حول اعتزاله الفن: لن أعتزل إلا بالموت.. خاص (فيديو)
حين يصبح الإنشاد رسالة رحمة.. ذوو الهمم يحتفون بالمولد النبوي الشريف في مترو الأنفاق
روسيا تهدد باستهداف المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا وخارجها
عمر مرموش يوقع عقود انتقاله إلى توتنهام.. صحفي إيطالي يكشف التفاصيل
93 مليارا تعود إلى خزينة الدولة.. العراق تكشف حصيلة عملياتها من مكافحة الفساد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على تفاصيل حفل عمر خيرت بساقية الصاوي

عمر خيرت
عمر خيرت
أحمد البهى

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، على مسرح ساقية الصاوي بجامعة النيل، فرع الشيخ زايد.

كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت عن كواليس بداية رحلته مع الموسيقى التصويرية، مؤكدًا أن نقطة التحول الحقيقية في مشواره الفني جاءت بفضل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، التي منحته أول فرصة لتأليف موسيقى أحد أبرز أعمالها.

وخلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، روى عمر خيرت أن فاتن حمامة استمعت إلى عزفه بالصدفة أثناء وجودها في إحدى المناسبات، حيث كان صديقًا لزوج ابنتها، وأبدت إعجابها الشديد بما يقدمه من مقطوعات موسيقية وارتجالات، متسائلة عن سبب عدم وصول هذه الأعمال إلى الجمهور بالشكل الذي تستحقه.

وأوضح أن المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة، عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا منها، تطلب فيه أن يتولى تأليف الموسيقى الخاصة بالعمل الإذاعي «قطرات الندى»، الذي كانت تقدم خلاله مجموعة من الأشعار بصوتها، وهو ما اعتبره أول تعاون يجمعهما.

وأضاف خيرت أن التعاون الأكبر جاء لاحقًا مع عودة فاتن حمامة إلى السينما من خلال فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، إذ اختارته ليكون مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم، رغم أنه لم يكن قد خاض هذه التجربة من قبل.

ووصف تلك اللحظة بأنها من أسعد أيام حياته، قائلًا إنه لم يستطع النوم من شدة الفرحة، لكنه في الوقت نفسه شعر بمسؤولية كبيرة؛ لأنه كان يبدأ أولى خطواته في عالم الموسيقى التصويرية، وكان عليه أن يثبت نفسه في تجربة جديدة تمامًا.

وأشار إلى أنه حرص على التواجد في مواقع التصوير لمتابعة أجواء الفيلم عن قرب، حتى يتمكن من صياغة موسيقى تعبر بصدق عن الأحداث، مضيفًا: «وخلال التصوير في مدينة بورسعيد، استوقفني عزف آلة السمسمية الشهيرة، فاستلهمت من إيقاعاتها التيمة الموسيقية التي أصبحت فيما بعد واحدة من أشهر المقطوعات المرتبطة بالفيلم».

وأكد عمر خيرت أن موسيقى «ليلة القبض على فاطمة» حققت نجاحًا لافتًا بعد عرض الفيلم، إذ طُرحت في شريط كاسيت مستقل، ليصبح أول ألبوم لموسيقى تصويرية لفيلم عربي يُباع للجمهور بشكل منفصل، وهو ما شكّل انطلاقة قوية لمسيرته، ورسخ اسمه كأحد أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية في الوطن العربي.

الموسيقار الكبير عمر خيرت عمر خيرت ساقية الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

إمام عاشور

رمضان صبحي كلمة السر في تجديد إمام عاشور.. أضا يكشف تفاصيل عقد اللاعب

ترشيحاتنا

الثانوية الازهرية

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبدالغني: منظومة الامتحانات اختُتمت في أجواء مستقرة

موضوع خطبة الجمعة غدا

الأوقاف: «نبي الرحمة ﷺ» موضوع خطبة الجمعة غدا

وزارة الأوقاف

«مستريح يسرق ثقتك».. الأوقاف تحذر من النصب المالي ووعود الأرباح السريعة| فيديو

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد