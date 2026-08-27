الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية.. ويعتقل 13 فلسطينيًا

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك عدة اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية؛ بعضها اندلعت خلاله مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والبعض الآخر شهد اقتحامًا للمنازل ومداهمتها والعبث بمحتوياتها.



أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه جرى اعتقال 5 مواطنين في جنين، وفي منطقة عنبتا وقفين اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، والحديث عن إصابة سيدتين وطفلة برصاص قوات الاحتلال في الكرمل، جنوب الخليل.



أوضحت أن هناك اقتحام لبلدة طمون، جنوب شرقي مدينة طوباس، حيث قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل، كما أمّنت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين أثناء دخولهم إلى قبر يوسف في المنطقة الشرقية، وكانت برفقة هذه القوات عشرات الآليات، إضافة إلى جرافة، لتأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف، كما قامت قوات الاحتلال باستهداف عدد من الفلسطينيين، وكذلك الصحفيين، بالغاز المسيل للدموع، بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة.



تابعت: «نتحدث عن أكثر من منطقة، وعن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال من الشمال وحتى الجنوب، اعتقلت خلالها 13 مواطنًا، بحسب مكتب إعلام الأسرى، الذي تحدث عن سلسلة اعتقالات من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها».