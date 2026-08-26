لابورتا يعلن رغبة برشلونة لشراء ألفاريز.. وأتلتيكو يرد: ليس للبيع

استمرت ملحمة جوليان ألفاريز يوم الأربعاء، حيث صرّح رئيس برشلونة، جوان لابورتا، بأن النادي لا يزال مُتمسكاً بعرضه لضم المهاجم الأرجنتيني من أتلتيكو مدريد.

جاءت تصريحات لابورتا في اليوم الذي لم يتدرب فيه ألفاريز مع أتلتيكو بسبب ما وصفه النادي المدريدي بأنه "وعكة صحية"، وفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية.

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً قد أبلغ أتلتيكو برغبته في الرحيل، لكن النادي أصرّ على رغبته في الاحتفاظ به.

أعاد لابورتا التأكيد على عرض برشلونة الذي قدّمه شخصياً في مكالمة هاتفية مع مسؤول أتلتيكو، ميغيل أنخيل جيل. ولم يُفصح لابورتا عن مزيد من التفاصيل حول العرض.

وقال لابورتا لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "عرض برشلونة لا يزال قائماً في حال رغبوا في بيعه". يبدو من التصريحات المتداولة أن اللاعب يرغب بالانضمام إلى برشلونة، لذا نؤكد مجددًا اهتمامنا ورغبتنا، مع كامل الاحترام لأتلتيكو مدريد، في محاولة التعاقد معه.

استُبعد ألفاريز من تشكيلة أتلتيكو في افتتاحية الدوري الإسباني، وتعرض لصيحات استهجان من جماهير الفريق في المباراة الثانية يوم الأحد، عندما دخل بديلًا.

قال لابورتا: "نرغب في التوصل إلى تفاهم مع أتلتيكو مدريد، ونأمل في اتفاق ينص على أنه في حال بيع اللاعب، نكون نحن من يحصل على خدماته".

أفادت التقارير أن أتلتيكو أكد مجددًا عزمه على عدم بيع ألفاريز عقب تصريحات لابورتا الأخيرة. واتهم النادي برشلونة بمحاولة الضغط عليه لبيع اللاعب، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

شرط جزائي

يبلغ الشرط الجزائي في عقد ألفاريز 500 مليون يورو (582 مليون دولار).

في وقت سابق من هذا العام، أعلن ريال مدريد أن أتلتيكو رفض عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لضم ألفاريز.

وبحسب التقارير، فإن نادي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مهتم أيضاً بالتعاقد معه.