6 ملايين دولار تحسم الجدل؟.. شوبير يكشف موقف الزمالك من بيزيرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن موقف النادي من اللاعب البرتغالي خوان بيزيرا، في ظل الأزمة الأخيرة بين الطرفين.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن هناك رأيين داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن التعامل مع أزمة بيزيرا، موضحًا أن الرأي الأول يرى ضرورة التمسك بموقف النادي والاستمرار في الإجراءات الحالية، خاصة أن موقف الزمالك قوي من وجهة نظر هذا الفريق داخل المجلس.

وأضاف أن الرأي الثاني داخل مجلس الإدارة يرى أن استمرار اللاعب لن يكون مفيدًا للنادي، وأن الأفضل هو إنهاء الأزمة والاستفادة المالية من رحيله، قائلًا: «مش هناخد حاجة من اللاعب تاني، يجيب لنا 6 مليون دولار ونخلص».

وتطرق شوبير إلى أزمة اسم اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يُعرف في وقت سابق باسم خوان ألفينا، قبل أن يتم تداول اسم خوان بيزيرا، موضحًا أن الأمر جاء بعد تصريحات من والد اللاعب خلال الموسم الماضي.

وقال شوبير ساخرًا: «السنة اللي فاتت لما كنا بنقول الفينا، أبوه طلع قال أرجوكوا خلوها خوان بيزيرا، فقلنا بيزيرا عشان خاطر سواد عيونه».

واختتم شوبير حديثه بالتعليق على موقف اللاعب من نادي الزمالك، قائلًا: «دلوقتي لا فيه سواد ولا بياض، لكن فيه تمرد، وتمرد سخيف جدًا على نادي الزمالك، فهنقول خوان ألفينا».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة من الجدل حول مستقبل بيزيرا مع الزمالك، وسط ترقب لما ستسفر عنه تحركات مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان النادي سيتمسك باستمرار اللاعب أو يوافق على رحيله مقابل الحصول على مقابل مالي مناسب.