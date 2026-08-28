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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة.. عودة تويوتا MR2 بقوة تتجاوز 400 حصان

تويوتا MR2
تويوتا MR2
عزة عاطف

تتجه شركة تويوتا لإعادة إحياء أسطورتها الرياضية ذات المحرك الوسطي MR2 بحلول عام 2028، وفقًا لتقارير صحفية حديثة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لتحويل قطاع “جازو ريسينج” إلى علامة تجارية أداء مستقلة تمامًا، ما يعني إمكانية غياب شعار تويوتا التقليدي عن السيارة القادمة لتعزيز الهوية المستقلة للفرع الرياضي.

محرك 2.0 ليتر تربو بقوة تصل إلى 600 حصان

تعتمد السيارة الجديدة على محرك جديد رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 ليتر تربو يحمل الكود G20E، والذي يتميز بحجم مدمج وأداء عالٍ. 

ومن المتوقع أن تنتج النسخة القياسية المخصصة للطرقات قوة تتراوح بين 400 و450 حصانًا، بينما تستطيع النسخ المخصصة لسباقات الحلبات الوصول إلى قوة تتجاوز 600 حصان. 

كما تشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق إصدار مخصص للطرقات بقوة تقارب 500 حصان يلبي معايير الانبعاثات والضوضاء.

نظام دفع كلي وتصميم مستوحى من طراز FT-Se

للمرة الأولى في تاريخ هذا الطراز، يُتوقع أن تزود السيارة بنظام دفع كلي (AWD) لمعالجة ثبات السيارة عند المنعطفات وتوفير تحكم أفضل. 

وقد اختبرت تويوتا المكونات الميكانيكية للسيارة عبر نماذج تجريبية يعتمد بعضها على طراز GR Yaris، بينما يعكس التصميم الخارجي المتوقع لمحات مستوحاة من النموذج الاختباري FT-Se.

عودة مرتقبة لسيارة تويوتا سيليكا

لن تقتصر الاستفادة من المحرك الجديد G20E على سيارة MR2 فقط، حيث تشير التقارير إلى أن تويوتا تخطط لاستخدام المحرك ذاته لإعادة إحياء طراز رياضي شهير آخر وهو سيارة “سيليكا”، وذلك ضمن استراتيجية توسيع تشكيلة السيارات الرياضية تحت مظلة جازو ريسينج.

تويوتا MR2 جازو ريسينج سيارات رياضية تويوتا سيليكا محرك G20E

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