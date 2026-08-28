قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة أرتبط بمحاسب مش فنان.. أميرة أديب تحكي عن أمورها الخاصة
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد
حرب إيران ترفع كلفة نقل البضائع في أمريكا.. وتضاعف أرباح شركات الشحن
حكم من فاتته صلاة الخسوف.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض طفيف في الحرارة الأيام القادمة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع إجازتها الصيفية في أحدث ظهور

حلا شيحة
حلا شيحة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حلا شيحة اثناء استمتاعها بالسباحة في البحر بملابس المحجبات المايوه البوركيني وخطفت الأنظار بجمالها.

وكانت قد وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تحدثت خلالها عن أهمية الدعاء واللجوء إلى الله وسط انشغالات الحياة اليومية.

وكتبت حلا شيحة: “باب عظيم بننساه فى يومنا وانشغالنا بالحياة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعونى استجب لكم، جربت أبواب كتير بس أكتر باب باحس باستجابة سريعة وبحسها فى حياتي.. الدعاء”.

وأضافت: “تغيير الأقدار بالدعاء وتغير الحزن والهم بالدعاء والرزق بالدعاء وإصلاح النفس والحال مع الله بالدعاء”.

حلا شيحة انستجرام البوركيني صور حلا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

خسوف القمر في مصر

بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

ترشيحاتنا

المولد النبوي

دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي مشروع مع رفضنا للاختلاط المحرم في بعض الأماكن

الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي

خطيب المسجد النبوي: كل إنسان ينشأ جاهلا حتى يعلمه الله

تفقد مجمع الحصة بالقليوبية

المشرف على الأروقة ومدير الجامع الأزهر يتفقدان "مجمع الحصة" بالقليوبية تمهيدًا لافتتاحه

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد