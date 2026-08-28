بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع إجازتها الصيفية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حلا شيحة اثناء استمتاعها بالسباحة في البحر بملابس المحجبات المايوه البوركيني وخطفت الأنظار بجمالها.

وكانت قد وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تحدثت خلالها عن أهمية الدعاء واللجوء إلى الله وسط انشغالات الحياة اليومية.

وكتبت حلا شيحة: “باب عظيم بننساه فى يومنا وانشغالنا بالحياة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعونى استجب لكم، جربت أبواب كتير بس أكتر باب باحس باستجابة سريعة وبحسها فى حياتي.. الدعاء”.

وأضافت: “تغيير الأقدار بالدعاء وتغير الحزن والهم بالدعاء والرزق بالدعاء وإصلاح النفس والحال مع الله بالدعاء”.