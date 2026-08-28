انتهاء صلاة الجنازة على نبيل الشاذلي زوج ماريان خوري بمسجد عمر مكرم| فيديو

انتهت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على نبيل الشاذلي، زوج المخرجة والمنتجة ماريان خوري، داخل مسجد عمر مكرم، وسط حضور أفراد أسرته وعدد من أصدقائه ومحبيه، الذين حرصوا على توديعه ومرافقته إلى مثواه الأخير.

وشُيعت جنازة الراحل عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بدهشور.



وكانت ماريان خوري أعلنت وفاة زوجها، ونعته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «ورحل رفيق دربي.. زوجي وأب أولادي نبيل الشاذلي».



وتُقام مراسم عزاء نبيل الشاذلي زوج المنتجة والمخرجة ماريان خوري، يوم الاثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم، وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.