مصر تحتفي بذكرى المولد النبوي في احتفالات رسمية بالمحافظات.. صور

احتفلت محافظات الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ، في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالفرحة والابتهاج، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أعداد كبيرة من أبناء المحافظات ورواد المساجد، في مشهد يجسد احتفاء المصريين، قيادةً ومؤسساتٍ وشعبًا، بذكرى مولد سيدنا رسول الله، واستلهام سيرته العطرة وأخلاقه في حياة الفرد والمجتمع.

ففي رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، احتفلت مديرية أوقاف القاهرة بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور محمود صديق حسن - رئيس جامعة الأزهر الشريف، والسيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من كبار العلماء والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفي مقدمتهم الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. وشهد الاحتفال تلاوة للشيخ الطبيب أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، ثم كلمات دينية للدكتور أسامة السيد الأزهري، والدكتور علي جمعة، والدكتور عمرو الورداني، أعقبتها الابتهالات والإنشاد الديني للمبتهل الشيخ محمد الجزار.

وفي مسجد الفردوس بمدينة العبور، أقامت مديرية أوقاف القليوبية احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور أسامة السيد الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور المهندس حسام الدين أحمد عبد الفتاح - محافظ القليوبية، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - وكيل المديرية، والشيخ محمد الصاوي - مدير الدعوة، والدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وتضمنت الفعاليات تلاوة للدكتور أحمد نعينع، وكلمة أكدت أن الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي الشريف يكون بالاقتداء بأخلاق النبي، وترجمة سيرته العطرة إلى عمل وسلوك يخدم الوطن والمواطن، إلى جانب تكريم عدد من المتميزين والمشاركين في فعاليات الاحتفال.

احتفالات المولد النبوي بمحافظة الشرقية

وفي مسجد الفتح، أقامت مديرية أوقاف الشرقية احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المهندس حازم الأشموني - محافظ الشرقية، والدكتور محمد إبراهيم حامد - مدير مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور ناصر عبد الأعلى - مدير الدعوة، والشيخ محمد مراعي - مدير عام الطرق الصوفية بالمحافظة. وتضمن الاحتفال تلاوة للشيخ محمود الحسيني، وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد، وابتهالات وإنشادًا دينيًّا للشيخ إبراهيم سالم - مدير إدارة بلبيس، إلى جانب تكريم عدد من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الشرقية.

وفي مسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة، أقامت مديرية أوقاف الدقهلية احتفالها بهذه المناسبة العطرة، بحضور اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، والشيخ السيد عبد الرحمن ربيع - مدير المديرية، والدكتور حسين مغربي - نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري - السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأزهرية والدعوية والشعبية. وقام بتقديم الاحتفال الشيخ أحمد شرف الدين أحمد - إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، في أجواء إيمانية عكست عمق المحبة والابتهاج بذكرى مولد المصطفى.

وفي مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، أقامت مديرية أوقاف سوهاج احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء طارق راشد - محافظ سوهاج، والشيخ عبد المجيد محمد عبد الواحد الكرماني - مدير المديرية، والدكتور أحمد رمضان محمد حسانين - مدير الدعوة، واللواء أشرف عبد المالك - مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور كمال سليمان - نائب المحافظ، والمستشار محمود زين - المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الأزهرية والتنفيذية.

وفي الجامع البقلي، أقامت مديرية أوقاف أسيوط احتفالها بهذه المناسبة، بحضور اللواء محمد علوان - محافظ أسيوط، والدكتور عيد علي خليفة - مدير المديرية، والدكتور أحمد الخطيب - مدير الدعوة، وأسامة عبد الفتاح - مدير الإدارات، وناصر محمد السيد - مدير المتابعة، وأحمد كمال علي - رئيس قسم الإرشاد الديني، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية. واشتمل الاحتفال على تلاوة للشيخ أحمد محمد أحمد البوز، وكلمة للدكتور عيد علي خليفة، تناولت معاني الاقتداء بالنبي ﷺ واستلهام قيمه وأخلاقه.

وفي مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، أقامت مديرية أوقاف قنا احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي - محافظ قنا، والشيخ محمد زكي يونس - مدير المديرية، والدكتور أحمد أبو الوفا - مدير الدعوة، والشيخ محمد رأفت - مدير الإدارات، والشيخ أحمد عبد الحافظ - رئيس المساجد، والدكتور عبد الله حارس - رئيس قسم الإرشاد الديني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والنائب مصطفى محمود - عضو مجلس النواب. وتضمن الاحتفال تلاوة للشيخ أشرف محمد حفني، وابتهالات وإنشادًا دينيًّا للشيخ علاء أحمد محمود، وقدم فقراته الدكتور عبد الله حارس.

وفي مسجد الحبشي بمدينة دمنهور، أقامت مديرية أوقاف البحيرة احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور شادي المشد - نائبًا عن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عبد الصبور الأنصاري - وكيل المديرية، والدكتور سامي العسالة - مدير الدعوة، والشيخ أحمد رجب خليفة، إلى جانب الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وعدد من القيادات التنفيذية والأزهرية والشعبية. وتضمن الاحتفال تلاوة للشيخ رمضان القلجة - إمام وخطيب المسجد، وكلمة للدكتور سامي العسالة، وابتهالات وإنشادًا دينيًّا للشيخ شعبان رضوان.

وفي مسجد عمر بن عبد العزيز، أقامت مديرية أوقاف بني سويف احتفالها بهذه المناسبة، بحضور اللواء عبد الله عبد العزيز - محافظ بني سويف، والدكتور سعيد حامد - وكيل المديرية، والشيخ مصطفى كمال صبحي - مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف - مدير الإدارات، وعدد من القيادات التنفيذية والأزهرية والدعوية. وتضمن الاحتفال تلاوة للشيخ فراج أحمد فراج - قارئ السورة بالمسجد، وابتهالات وإنشادًا دينيًّا للمبتهل عبد الله بدران.

وفي مسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء، أقامت مديرية أوقاف جنوب سيناء احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء إسماعيل كمال - محافظ جنوب سيناء، واللواء إيهاب مكاوي - السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي حمادة - رئيس مدينة طور سيناء، والمستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والشيخ السيد يوسف غيط - وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات المديرية. وافتُتح الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمود يوسف، أعقبتها كلمة للشيخ محمد الفخراني، تناول خلالها مكانة الاحتفال بذكرى مولد النبي ﷺ، وأهمية الاقتداء بهديه والسير على أخلاقه وترجمتها إلى واقع عملي، واختُتمت الفقرات بالابتهالات والمدائح النبوية للشيخ عمر عاشور.

وفي مسجد أبي سلمة بمدينة العريش، أقامت مديرية أوقاف شمال سيناء احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الشيخ محمود أحمد مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. وبدأت الاحتفالية بتلاوة للشيخ محمود علي إبراهيم - إمام وخطيب، ثم كلمة للشيخ محمود مرزوق تناول فيها عِظم قدر النبي ﷺ، ومواقف من سيرته العطرة في تأليف القلوب وإنهاء الخصومات وترسيخ الاستقرار والتكافل بين أبناء المجتمع، أعقبتها الابتهالات والمدائح النبوية. واختُتمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز والهدايا التقديرية على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والتقاط الصور التذكارية، كما كرّم أهالي ورواد المسجد مدير المديرية بإهدائه «درع الوفاء» تقديرًا لعطائه المستمر وبصماته في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي مسجد سيدي عبد الله الغريب بحي السويس، أقامت مديرية أوقاف السويس احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء أركان حرب هاني رشاد علي - محافظ السويس، والدكتور أيمن محمد خضر - وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وعدد من قيادات المديرية، إلى جانب الدكتور محمد علام - نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي - السكرتير العام المساعد، واللواء محمد أبو رحاب - رئيس حي السويس، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتضمن الاحتفال تلاوة للشيخ محمود عبد الله راغب، وكلمة للشيخ أحمد عبد الله راغب بعنوان «محمد نبي الرحمة»، وابتهالات وإنشادًا دينيًّا للشيخ علي شوقي علي، وقدم الفقرات الشيخ محمود عزب، كما شارك عدد من ممثلي الكنيسة بمحافظة السويس في تقديم التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ﷺ.

وفي الإسكندرية، أقيم الاحتفال بمسجد أحمد يحيى باشا بزيزينيا، حيث احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المهندس أيمن عطية - محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد سعد العش - مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد - مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب - مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمود محمد عبد الغني عيسى - السكرتير العام المساعد للمحافظة. وتضمن الاحتفال تلاوة للشيخ بشير فرج لشير، وكلمة للشيخ محمد سعد العش، وابتهالات وإنشادًا دينيًّا للشيخ جمال الباجوري.

وتجسد هذه الاحتفالات الممتدة في ربوع الجمهورية صورة مشرقة للمشهد المصري، حيث اجتمعت مؤسسات الدولة وأبناء الشعب في رحاب بيوت الله احتفاءً بمولد سيدنا رسول الله ﷺ، واستحضارًا لسيرته العطرة، وتجديدًا للعهد على الاقتداء بأخلاقه في الرحمة والتسامح والتكافل، وبناء الإنسان والمجتمع وخدمة الوطن.