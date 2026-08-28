على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لم يقدم شكوى رسمية إلى الفيفا ضد بيزيرا، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض ينتظر توقيعه لأي فريق من أجل تقديم الشكوى الرسمية ضد اللاعب والنادي الجديد الذي سينضم له.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الزمالك يرغب في شكوى أي نادٍ وأيضا اللاعب، من أجل الحصول على أكبر عائد مالي، ولذلك ينتظر النادي حتى الآن قيام اللاعب بأي خطوة تجاه الانتقال لأي نادٍ.

وأضاف: الزمالك يريد تكرار ما حدث مع محمود عبدالمنعم كهربا عندما قدم شكوى ضد اللاعب والنادي البرتغالي.

وزاد: الزمالك يتريث في الأمر حاليًا ولن يقدم أي شكوى رسمية ضد بيزيرا.

وأشار إلى أن عقد بيزيرا مع الزمالك خالٍ من الضرائب، وبالتالي لن يتعلل اللاعب بأي خصومات مالية، وهناك جلسة قريبة قد تعقد بين مسئولي النادي الأبيض (نصر عزام وحسين السيد) مع محامي ووكيل اللاعب.

وأكمل: الزمالك وضع راتب بيزيرا في حسابه البنكي، لتجنب تقديم أي شكوى ضد النادي، واللاعب مؤخرًا لم يعد يتواصل مع أي لاعب من الفريق.