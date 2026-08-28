حريق يلتهم عددا من أشجار النخيل بقرية الحلة بالأقصر

نشب حريق في عدد من أشجار النخيل بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا شرق محافظة الأقصر، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق الزراعية المجاورة.

كانت الأجهزة الامنية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من أشجار النخيل داخل إحدى المناطق الزراعية بقرية الحلة شرق إسنا، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبدأت أعمال السيطرة على النيران ومحاصرتها، لمنع امتدادها إلى باقي أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية الموجودة بالمنطقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن احتراق عدد من أشجار النخيل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لموقع الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد حجم الخسائر الناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.