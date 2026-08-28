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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تسليم أجهزة للعرائس.. وزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 27/8/2026 أحداثا متنوعة. 

في مشهد يجسد أجمل معاني التكافل والعطاء وفى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، سلم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أجهزة ومستلزمات جهاز العرائس لـ 51 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، وسط إطلاق زغاريد الفرحة من أسرهم، وذلك بدعم من جمعية مسجد العادل الخيرية، ضمن مبادرة "بيت الهنا"، والتى تستهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الفتيات المقبلات على الزواج، ومساندة أسرهن في تحمل تكاليف تجهيز بناتهم.

وحرص المحافظ على تفقد الأجهزة المنزلية والمستلزمات المنزلية، حيث تم إهداء كل عروسة ثلاجة 12 قدما، وبوتاجاز حديث 5 شعلة، وأيضاً أسطوانة بوتاجاز، فضلاً عن سجاد ومفروشات منزلية، مقدماً التهنئة للفتيات العرائس. 

https://www.elbalad.news/7087063


جهود متنوعة 

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع الصحفيين والإعلاميين، والتى اتسمت بالمصارحة والشفافية حيث إستعرض خلالها جهود الجهاز التنفيذى لدفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب مناقشة أبرز الملفات والمشكلات الجماهيرية التى تشغل المواطن الأسوانى.

أكد المهندس عمرو لاشين على أن ملفى مياه الشرب والصرف الصحى يحظيان بأولوية قصوى، موضحاً أن لقاءاته المتواصلة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتخطيط أسفرت عن توفير إعتمادات مالية كبيرة للتعامل مع هذه المشكلات، إلى جانب توفير دعم فنى ومعدات لتعزيز منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع النقاط الساخنة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، مؤكداً أن الحلول الجذرية تحتاج إلى وقت لإنجازها وإستمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول مستدامة .

https://www.elbalad.news/7087429

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين حياة المواطنين ، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمستشفيات أسوان الجامعية حيث تابع ميدانياً نتائج تحويل مكان الإستقبال بعد ورود العديد من الشكاوى الجماهيرية بحدوث تكدس مستمر في الإستقبال نظراً لزيادة عدد الحالات المرضية والمترددين على الطوارئ بشكل لحظى ويومى ، وبناءاً عليه قام المحافظ بزيارة مفاجئة سابقة يوم الجمعة الماضية حيث طالب بتغيير مكان الإستقبال حتى يمكن إستيعاب الأعداد الكبيرة الوافده وخاصة في قسم الطوارئ .

https://www.elbalad.news/7087434

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