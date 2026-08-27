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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يسلم أجهزة ومستلزمات الزواج لـ51 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

في مشهد يجسد أجمل معاني التكافل والعطاء وفى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، سلم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أجهزة ومستلزمات جهاز العرائس لـ 51 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، وسط إطلاق زغاريد الفرحة من أسرهم، وذلك بدعم من جمعية مسجد العادل الخيرية، ضمن مبادرة "بيت الهنا"، والتى تستهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الفتيات المقبلات على الزواج، ومساندة أسرهن في تحمل تكاليف تجهيز بناتهم.

جاء ذلك بحضور اللواح رماح هاشم، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد ناصر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبده، رئيس جمعية مسجد العادل الخيرية، بالإضافة إلى عدد كبير من أسر وأهالى العرائس. 

وحرص المحافظ على تفقد الأجهزة المنزلية والمستلزمات المنزلية، حيث تم إهداء كل عروسة ثلاجة 12 قدما، وبوتاجاز حديث 5 شعلة، وأيضاً أسطوانة بوتاجاز، فضلاً عن سجاد ومفروشات منزلية، مقدماً التهنئة للفتيات العرائس، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وأن تكون هذه المساعدات بداية لبيوت عامرة بالاستقرار والمودة والرحمة.

 

جهود متنوعة 

وأوضح المحافظ أن “هذه المبادرة تحمل رسالة إنسانية مهمة مفادها أن فرحة أبنائنا وبناتنا مسئولية مشتركة، وأن التكافل الحقيقي يظهر في الوقوف إلى جوار الأسر الأكثر احتياجًا في المناسبات والمواقف التي تحتاج إلى الدعم والمساندة”.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة ستواصل تشجيع المبادرات المجتمعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتدعم الشباب وتخفف عنهم أعباء الحياة.

وقد أشاد المهندس عمرو لاشين بالدور المجتمعي المتميز لجمعية مسجد العادل الخيرية، وما تقدمه من جهود متواصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، موضحاً أن دعم المقبلين على الزواج يمثل أحد المجالات المهمة التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف تجهيز منزل الزوجية.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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