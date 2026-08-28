وزير الأوقاف ينعى والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، التي وافتها المنية، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي وأسرته الكريمة، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعلها في الصالحين ومن أهل الجنة.

وسأل الدكتور أسامة الأزهري الله تعالى أن يربط على قلوب أسرة الفقيدة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدها بواسع رحمته وعفوه، وأن يجعلها من أهل الجنة.

وأكد وزير الأوقاف أن المصاب جلل، داعيًا الله عز وجل أن يمنح أسرة الفقيدة الصبر والثبات، وأن يجزيها خير الجزاء، وأن يجعل ما أصابها رفعة في الدرجات وتكفيرًا للسيئات.

وإذ يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وأسرته، فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفقيدة في رحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾