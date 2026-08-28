ترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا» ويصعد الخلاف مع كندا

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا رئاسيًا يقضي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، رغم أن البحيرة تقع على الحدود بين البلدين ويقع جزء كبير منها داخل الأراضي الكندية، وفي خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه فكّر طويلًا في تغيير اسم البحيرة، مضيفًا بسخرية أنه «لدينا خليج وبحيرة، وكل ما نحتاجه الآن هو محيط»، في إشارة إلى إمكانية إعادة تسمية المحيط الأطلسي أو الهادئ.

وأكد ترامب أن قرار تغيير الاسم يدخل حيز التنفيذ فورًا، مشيرًا إلى أن فريقه قدم الوثائق والإجراءات اللازمة لذلك. كما هاجم كندا بشدة، متهمًا إياها بسوء معاملة الولايات المتحدة، خصوصًا في الملفات التجارية، ووصف الكنديين بعبارات مسيئة.

من جانبه، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على القرار، مؤكدًا أن اسم «بحيرة أونتاريو» يعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل قيام كندا والولايات المتحدة بصورتهما الحالية، وشدد على أن الكنديين يعرفون الاسم الحقيقي للبحيرة، وهو «بحيرة أونتاريو».

ويأتي قرار ترامب في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين ودخول رسوم جمركية أمريكية جديدة على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية حيز التنفيذ.

وردت كندا بدورها بإجراءات جمركية مماثلة، معلنة فرض رسوم تصل إلى 50% على عدد من الواردات الأمريكية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا على خلفية الخلافات التجارية وتصريحات ترامب المتكررة بشأن كندا.

وكان ترامب قد طرح في مناسبات سابقة فكرة جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، كما نشر خرائط وصورًا تصور كندا باعتبارها جزءًا من الولايات المتحدة، ما أثار انتقادات واسعة في كندا.