ترامب: الشركات تستثمر تريليونات الدولارات لدينا بفضل سياساتنا العظيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الشركات تستثمر تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة بفضل السياسات "العظيمة" التي تتبعها إدارته، مؤكداً أن بلاده ماضية في تعزيز اقتصادها و"تحقيق مكاسب كبيرة".

جاء ذلك في منشور لترامب عبر صفحته على منصة "تروث سوشيال"، رحب فيه بإعلان "ميكرون تكنولوجي"، إحدى أكبر شركات الرقائق الإلكترونية في العالم، استثمار 10 مليارات دولار في إقامة معامل أبحاث جديدة تُضاف إلى تعهدها السابق باستثمار 250 مليار دولار.

وقال ترامب إن "ميكرون" تبقي بذلك بلاده في موقع "الصدارة المطلقة" في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، مضيفاً أن استثماراتها ستُسهم في "استحداث عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية المتميزة"، مضيفا: "إننا نعيد التقنيات الحيوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبفضل سياساتنا العظيمة، تستثمر الشركات تريليونات الدولارات".

وتابع: "لقد أوضحتُ تماماً أن أمريكا ستقود الطريق نحو عصر ذهبي جديد للعلوم. والنتائج خير دليل: فخلال فترة رئاستي، تستثمر الشركات تريليونات الدولارات لأنها تُدرك أن الولايات المتحدة هي أفضل مكان في العالم للبناء والابتكار والنمو".

واختتم منشوره قائلاً: "تهانينا للرئيس التنفيذي الرائع لشركة ميكرون، سانجاي ميهروترا. نحن نُعزز اقتصادنا ونحقق مكاسب كبيرة! لقد بدأ العصر الذهبي لأمريكا. فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".



