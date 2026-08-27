من «أرض الفيروز».. محافظ جنوب سيناء يحمل فرحة المولد النبوي إلى المرضى والعاملين

تفقّد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء

، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للمرضى والمترددين على المجمع.

وشملت جولة المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ، وعددًا من غرف المرضى، حيث اطمأن على أحوال المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، والارتقاء بمستوى الأداء، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لهم.

وتزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حرص محافظ جنوب سيناء على توزيع حلوى المولد على المرضى والعاملين بالمجمع، مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة الدينية المباركة، ومتمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

كما أكد المحافظ أهمية تقديم الدعم النفسي والإنساني للمرضى إلى جانب الرعاية الطبية، بما يسهم في تخفيف معاناتهم خلال فترة العلاج، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمجمع، ودورهم في تقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور هاني العزبي، نائب مدير فرع العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور محمد عطية، مدير مجمع الفيروز الطبي، وعدد من القيادات الطبية والإدارية والعاملين بالمجمع.