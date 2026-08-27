بشرى في السودان .. ولاية الخرطوم تلغي حظر التجوال وتمنع دخول الأجانب

أفادت وسائل إعلام سودانية أن ولاية الخرطوم ألغت حظر التجوال يوم الخميس وأعلنت أنه وبناء على هذا القرار يحق للمواطنين التحرك والعمل في كل الأوقات بالولاية.

وأفادت بأن ولاية الخرطوم قررت الإبقاء على وجود الارتكازات الأمنية المشتركة وطالبت المواطنين السودانيين في هذا الخصوص التحرك بمستنداتهم التي تثبت هويتهم في الأوقات المتأخرة من الليل، وفقا لما أورده ردايو دبنقا السوداني.

وفي السياق نفسه، أصدرت لجنة الأمن السودانية قرارا بمنع دخول الأجانب لولاية الخرطوم عبر البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة والقاطرات عبر السكك الحديديه وقررت السماح فقط بدخول الذين يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

وأشار مقرر اللجنة الفريق شرطة سراج الدين منصور مدير شرطة ولاية الخرطوم بأن هذا المرسوم المؤقت الصادر من ولاية الخرطوم لديه عقوبات لكل من يخالف هذا الأمر.

وطالب سائقي البصات السفرية وسائقي المركبات العامة والخاصة وهيئة سكك حديد السودان الالتزام بانفاذ هذا القرار.