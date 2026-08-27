نادر نور الدين يحذر من تأثير "النينيو" على نهر النيل.. تفاصيل

حذر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، من تأثير ظاهرة «النينيو» على الأمطار في القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن تراجع الأمطار على الهضبة الإثيوبية قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات النيل الأزرق، وبالتالي تراجع المياه الواردة إلى مصر والسودان.

وقال نور الدين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن سنوات الجفاف تتطلب خفض معدلات التخزين في سد النهضة للحفاظ على المياه، مؤكدًا أن توفير احتياجات البشر من المياه يجب أن تكون له الأولوية على إنتاج الكهرباء.

أهمية وجود قواعد واضحة للتعامل مع فترات الشح المائي.

وتابع أن «السنوات العجاف» لا تأتي بالضرورة بشكل متتالٍ، وإنما قد تتكرر على فترات زمنية متباعدة، مشددًا على أهمية وجود قواعد واضحة للتعامل مع فترات الشح المائي.