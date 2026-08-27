استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الفتح بالعجوزة

يواصل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الفتح، وذلك في إطار خطة الحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزةبمتابعة الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وتتضمن الأعمال تنفيذ وتركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة والممرات، بما يسهم في تحسين مستوى الشارع وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وتأتي الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة، مع التأكيد على استمرار متابعة مراحل التنفيذ أولًا بأول، والتأكد من الالتزام بالمواصفات وجودة الأعمال بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي المنطقة.