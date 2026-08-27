الموضوع في إيد المحامي .. تفاصيل ألبوم الراحل هاني شنودة الأخير | خاص

كشف زوج ابنة الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة، تفاصيل ألبومه المتعطل طرحه بسبب الإجراءات القانونية، وينتظر طرحه في الفترة المُقبلة.

وأوضح زوج ابنة الموسيقار هاني شنودة، في تصريح لموقع صدى البلد، أن الراحل قام بتسجيل الألبوم قبل وفاته، وهناك بنود غير مكتملة تحتاج لإجراءات قانونية يتولاها محامي الأسرة خلال الوقت الحالي.

وتابع زوج ابنة هاني شنودة: «الموسيقار لسة متوفي ما كملش 40 يوم وفيه إجراءات قانونية تأخذ وقت أكيد ويتولاها المحامي في الوقت الحالي.. وإن شاء الله الألبوم يبصر النور قريبًا».

مسيرة هاني شنودة الفنية

ورحل عن عالمنا، الموسيقار الكبير هانى شنودة، يوم 20 يوليو 2026، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، شكّلت علامة فارقة فى تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وساهم فى تطوير شكل الأغنية الحديثة، وترك إرثًا موسيقيًا خالدًا، كما لعب دورًا بارزًا فى اكتشاف وتقديم عدد من أهم نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى.

ويُعد هانى شنودة أحد أبرز رواد موسيقى البوب والموسيقى التصويرية الحديثة فى مصر، إذ أسس عام 1977 فرقة «المصريين»، التى جاءت فكرتها باقتراح من الأديب العالمى نجيب محفوظ، لتقدم تجربة موسيقية مختلفة اعتمدت على الهارمونى وتعدد الأصوات، وأسهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأغنية العربية.

ورغم تعاقب عدد من أعضاء الفرقة على مدار السنوات، بسبب السفر أو الاعتزال، ومن بينهم إيمان يونس، ومنى عزيز، وتحسين يلمظ، فإن فرقة «المصريين» حافظت على مكانتها كواحدة من أهم الفرق الغنائية فى تاريخ الموسيقى المصرية، وقدمت مجموعة من الأغنيات التى لا تزال حاضرة فى ذاكرة الجمهور.