محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى مواقع التواصل وتزيل أطنان المخلفات بالأحياء

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، درجة الاستعداد والاستجابة السريعة لكافة البلاغات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري والسريع مع الشكاوى الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفع كفاءة النظافة وتحسين الرؤية البصرية بكافة قطاعات المحافظة.

وأكد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه فور تلقي الشكاوى تم تكليف محمد زكي، مدير عام الهيئة، بالتنسيق مع فرق العمل والفرق الميدانية للتحرك المباشر إلى مواقع البلاغات، حيث تم رفع تراكمات المخلفات وتطهير ونظافة الشوارع التالية:

-حي الهرم: رفع المخلفات بالكامل وإعادة نظافة شارع الاستوديو الكهرباء، بالإضافة إلى طريق المريوطية ونفق المنشية.

-حي إمبابة: الاستجابة لشكوى شارع التأمينات ورفع كافة المخلفات وتجريد الطريق.

-حي الدقي: التواجد الميداني بجمعي الشكاوى في شارعي حسن والي وزكي عثمان وتطهير المكان.

-حي المنيرة الغربية: رفع التراكمات ونظافة شارع بشتيل بشكل كامل.

-حي الوراق: رفع المخلفات بشارع ترعة السواحل وتحسين الرؤية البصرية بالشارع.

-حي بولاق الدكرور: الاستجابة الشاملة لشكوى شارع البوسطة ورفع القمامة والمخلفات منه.

-حي العجوزة: إنهاء أسباب الشكوى الواردة بشارع السودان ورفع المخلفات منه فوراً.

وأوضحت الهيئة العام للنظافة والتجميل بالجيزة، استمرار جولات المتابعة والرصد الميداني اليومي بكافة الأحياء، لضمان السرعة والفاعلية في التعاطي مع مشكلات المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لشارع الجيزاوي.